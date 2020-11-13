Новосибирск, , 05:47 — REGNUM Стали известны первые результаты проверки случаев жестокого обращения с детьми в новосибирской туберкулезной больницы. Её проводила совместная комиссия министерства здравоохранения Новосибирской области и уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Как ИА REGNUM рассказали в правительстве региона, приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем.

Так, был уволен заведующий филиалом; старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности. В больнице пересмотрено штатное расписание — будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность — для принятия на работу воспитателя.

Также, в отделении, где лежат маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате, а в местах общего пользования будет смонтирована система видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирской области были возбуждены уголовные дела о жестоком обращении с детьми в туберкулезной больнице.

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