Хабаровск, , 05:42 — REGNUM Правительство Хабаровского края 12 ноября объявило тендер на оказание услуг охраны высшего должностного лица — губернатора в 2021 году. На эти цели из краевого бюджета на семь телохранителей планируется потратить более 33 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Михаил Дегтярев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Начальная (максимальная) цена контракта — 33 096 243,60 рублей. В перечне оказываемых услуг: охрана жизни и здоровья высшего должностного лица, включая охрану занимаемых им зданий (помещений), консультирование и подготовка рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств.

Врио губернатора Михаила Дегтярёва круглосуточно в рабочие, выходные и праздничные дни будут охранять семь человек в единой форме одежды: сорочка светлых тонов, классический костюм тёмных тонов, галстук, туфли тёмных тонов.

Согласно техзаданию, при поступлении на пункт централизованной охраны тревожного извещения телохранители незамедлительно направляют и обеспечивают прибытие к месту пребывания высшего должностного лица в срок не позднее семи минут в Хабаровске и не позднее десяти минут в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, Амурске, Советской Гавани группы сотрудников для усиления охраны, вооруженной служебным оружием, для пресечения угроз жизни и здоровья, выявления причастных лиц и принятия мер к их задержанию.

Заявки на участие в тендере принимаются до 4 декабря, итоги подведут 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатора провинции Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтану из-за угроз будут сопровождать телохранители, такое решение приняла префектура одного из городов провинции — Варезе.