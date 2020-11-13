Ульяновск, , 05:22 — REGNUM В Ульяновской области социальные службы Ульяновской области будут помогать старшему поколению, которое будет находиться в режиме самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Согласно новым ограничительным мерам, с 16 по 30 ноября лица старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями обязаны находиться в режиме домашней самоизоляции. Исключение составляет обращение за медицинской помощью, покупка товара, выгул собак и вынос мусора, а также в случае угрозы жизни и здоровью. Действие данной нормы не касается медицинских и социальных работников, чиновников, а также ряда других работников.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба с учётом суточного прироста выявляемых случаев заражения коронавируса.

«Это позволит сохранить здоровье жителей. Важно, чтобы социальные службы не оставляли без внимания пожилых людей и продолжили оказывать всю необходимую помощь особенно в этот период», — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Помимо соцработников, помощь пенсионерам будут оказывать добровольцы и мобильные бригады. Также организована работа горячей линии министерства демографической политики, приём звонков ведёт и служба психологической помощи.

Кроме того, лицам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, будет компенсировано до 5 тыс. рублей на приобретение лекарств.

По данным властей, в регионе проживают более 300 тыс. пожилых граждан, из них почти 212 тыс. — в возрасте старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим самоизоляции для пожилых граждан действовал в качестве рекомендательной нормы, теперь становится обязательной. Кроме того, чтобы уберечь детей от заражения в местах массового скопления людей, несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Также запрещено проведение банкетов, корпоративов, а общественный транспорт и вокзалы оборудуют рециркуляторами.

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