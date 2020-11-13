Москва, , 05:06 — REGNUM В пятницу, 13 ноября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, местами туман. Температура воздуха +1… +3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 ноября в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, туман, гололедица. Температура воздуха —1… +1 °С.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале —2… +3 °С днём и —2… +3 °C ночью.

В субботу, 14 ноября, днём в столице ожидается +1… +3 °С. По области —2… +3 °С, преимущественно без осадков. Ночью в регионе ожидается —3… +2 °C, местами небольшие осадки.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайших дней на европейской части России ожидается погода, которая будет соответствовать климатической норме.

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