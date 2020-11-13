Москва, , 08:12 — REGNUM Заявление зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что необходимо в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы сошлись во мнении, что вакцина от коронавируса может стать не только лекарством для спасения жизней людей, но и средством колоссального заработка для производителей данного препарата.

«Если вакцина стала элементом экономической и политической конкуренции в мире, как сказал заместитель Председателя Совбеза РФ Медведев, то это уже не вакцина, это товар на пандемическом рынке услуг. Это большой бизнес, где научно — медицинские аргументы отступают на второй план после получения прибыли», — считает Александр А.

Некоторые пользователи заявили о том, что недостаточно того, чтобы было произведено много доз вакцины. По их видению, она должна стать доступной и бесплатной для каждого гражданина Российской Федерации, вне зависимости от места работы и статуса.

«Я думаю, вакцина от SARS-CoV-2 в России должна быть одна без различных вариаций. Она должна быть бесплатной для всех без исключений! Деньги на закупку вакцин должны быть выделены из федерального бюджета для предприятий всех форм собственности. Вакцина при добровольной вакцинации, на мой взгляд, должна быть одинакова для всех, будь ты президент, министр, депутат, шахтёр, фермер, артист или врач!», — поделился своим мнением пользователь Игорь.

Часть из комментаторов призвала Медведева на личном примере показать действенность российской вакцины от коронавируса. По видению граждан, представители власти должны продемонстрировать то, что они находятся в авангарде на пути борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Лидер должен вести за собой и показывать на личном примере, а не то, что вакцины от коронавируса важно включить» в национальный календарь прививок. Важно, чтобы народ поверил. Начните с себя!», — призывает пользователь Сергей.

Напомним, 12 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что необходимо в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса.