Улан-Удэ, , 05:05 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 14 603. Об этом утром 13 ноября сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Улан-Удэ приходится 8710 случаев заражения (60% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались шесть пациентов с COVID-19 (всего умерли 273 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 2225 больных. На амбулаторном лечении находятся 2616 человек, наблюдаются 12 925 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 9489 (+181) человек.

В реанимации остаются 110 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 59 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 83,1% — из 2678 перепрофилированных коек заняты 2225.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Бурятии рассмотрят вопрос о введении дополнительных ограничений из-за эпидемии коронавируса. В их числе возможно закрытие торгово-развлекательных центров и кафе.

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