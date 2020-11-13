Париж, , 04:48 — REGNUM Осложнения при заболевании COVID-19 являются причиной каждой четвертой смерти во Франции, заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в ходе пресс-конференции.

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Он уточнил, что речь идет о статистике за последние два месяца. Кастекс также добавил, что вторая волна новой коронавирусной инфекции в стране является очень масштабной и приближается к своему максимуму.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября французский эпидемиолог, профессор Антуан Флао заявил, что Франция смогла «взять под контроль вторую волну» коронавируса, чего нельзя сказать о других европейских странах.

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