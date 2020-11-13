Москва, , 10:43 — REGNUM Законопроект, направленный в правительство России Министерством внутренних дел, в котором предлагается разрешить гражданам РФ управлять автомобилем с 17 лет, до 18 лет ездить в сопровождении «водителя-наставника», вызвал споры в сети. Граждане выразили свою точку зрения 13 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Ну да, мало у нас смертности в ДТП, надо срочно повысить. Такие законы можно принимать только в странах, где присутствует понятие социальная ответственность и оно начинает осознаваться не в возрасте 60 лет», — считает пользователь Андрей.

Часть комментаторов выступила категорически против такой инициативы. По их видению, граждане в 17 лет еще психически не готовы брать на себя ответственность за ситуацию на дороге, что ставит под угрозу их жизнь, жизни других водителей, а также пешеходов.

«Какие 17 лет? У многих и в 25 нет мозгов, чтобы доверить им хоть каким-то транспортом управлять! Я предлагаю ввести «идиоттен-тест», как в Германии. Где после нарушения водитель будет отправлен на принудительную беседу к профильному врачу, который решит, можно ли ему водить в принципе по мед показаниям. Причем сделать это так, чтобы за врачом тоже следили из профильных органов, чтобы соблазна не было. Есть соблазн вылезти из машины и подраться? Ну, тогда место такому водителю, в лучшем случае, в общественном транспорте», — написал пользователь под псевдонимом «Все обо всем».

Другие высказали обратное мнение, согласно которому, снятие запрета на вождение в 17 лет является логичным шагом. Люди обосновывают это тем, что несовершеннолетние, которые получают водительские права в 17 лет, в 18 уже забывают правила дорожного движения.

«Нет, ну, а что. Мне всегда казалось нелогичным, что люди могут получить права в 17, а начать водить только через год. Зачем? Чтобы за этот год все напрочь забыть? И потом на дорогах быть источником опасности?», — задаётся вопросом Эдвард А.

Некоторые пользователи поделились личным опытом того, как они осваивали вождение автомобиля в несовершеннолетнем возрасте. Они отметили, что разрешить управление машиной в 17 лет можно, но стоит это делать под бдительным присмотром опытного водителя.

«Почему бы нет. Я в 8 лет отцу на Жигулях коробку прикручивал, он момент затяжки за мной не проверял, в 14 я сел за руль, в 15 спокойно перебирал двигатель на машине без помощи взрослых, с 16 ездил за рулём с ВУ так называемым «юношеским», под контролем отца. А сейчас… пришёл ребенок учиться, выучил правила, сдал площадку и дорогу, получил права после 40 часов и в путь», — написал пользователь Д.М.

Напомним, 12 ноября Министерство внутренних дел направило в правительство законопроект, в котором предлагается разрешить россиянам управлять автомобилем с 17 лет, до 18 лет ездить в сопровождении «водителя-наставника».