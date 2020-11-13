Пекин, , 04:29 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено восемь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число заболевших COVID-19 в стране, прибывших из-за рубежа, достигло 3662 с начала эпидемии. Из общего числа «импортных» случаев, три пришлось на Шанхай, по одному — на Внутреннюю Монголию, Хэнань, Сычуань, Шэньси и Ганьсу.

Среди всех «импортных» заболевших за все время эпидемии в Китае, 3308 человек было выписано из госпиталей по выздоровлению, в то время как еще 354 продолжили оставаться госпитализированными. Смертей среди данной группы пациентов нет.