Пекин, , 04:26 — REGNUM За прошедшие сутки из больниц Китая было выписано 27 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 13 ноября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, 394 пациента продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны, включая троих в тяжелом состоянии. Всего 81 279 пациентов было выписано из госпиталей за все время эпидемии в стране.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 307 человек с начала эпидемии. Из них 4364 человека скончались от опасной инфекции.