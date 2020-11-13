Урумчи, Китай, , 04:23 — REGNUM За прошедшие несколько дней более 1000 верблюдиц прошли ультразвуковую проверку на беременность в центре разведения Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Медицинские осмотры, проводимые преподавателями и студентами Синьцзянского сельскохозяйственного университета, были направлены на обследование беременных верблюдов и оказание им своевременной помощи по беременности и родам.

«При помощи изображений в режиме реального времени мы можем быстро определить, беременна ли верблюд, что может принести большую пользу пастухам», — заявил студент, специализирующийся в области ветеринарии Ма Ваньпэн.

Ультразвук также может помочь выявить заболевания верблюдов на ранней стадии и обеспечить более целенаправленное лечение, сказал студент, отметив, что его команда обнаружила и вылечила стоматит у верблюжат в прошлом году.

«До того, как было введено ультразвуковое исследование верблюдов, пастухи могли идентифицировать беременных верблюдов только путем физического обследования, подход, который опирается на опыт и иногда приводит к ошибкам», — рассказал глава племенного центра округе Алтай на севере Синьцзяна Ма Инцзюнь.

Центр разведения, получивший название «Парк десяти тысяч верблюдов», является проектом по борьбе с бедностью, инициированным местным правительством в прошлом году. Разведение верблюдов стало все более важным источником дохода для обедневших пастухов.

На сегодняшний день верблюдоводческая промышленность центра помогла повысить доходы 1026 местных жителей, из которых 951 — зарегистрированные бедные жители со средним годом доходом не более 5000 юаней в год на душу населения (около $735).