Урумчи, Китай, 13 ноября 2020, 04:23 — REGNUM За прошедшие несколько дней более 1000 верблюдиц прошли ультразвуковую проверку на беременность в центре разведения Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.
Медицинские осмотры, проводимые преподавателями и студентами Синьцзянского сельскохозяйственного университета, были направлены на обследование беременных верблюдов и оказание им своевременной помощи по беременности и родам.
Ультразвук также может помочь выявить заболевания верблюдов на ранней стадии и обеспечить более целенаправленное лечение, сказал студент, отметив, что его команда обнаружила и вылечила стоматит у верблюжат в прошлом году.
Центр разведения, получивший название «Парк десяти тысяч верблюдов», является проектом по борьбе с бедностью, инициированным местным правительством в прошлом году. Разведение верблюдов стало все более важным источником дохода для обедневших пастухов.
На сегодняшний день верблюдоводческая промышленность центра помогла повысить доходы 1026 местных жителей, из которых 951 — зарегистрированные бедные жители со средним годом доходом не более 5000 юаней в год на душу населения (около $735).