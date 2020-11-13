Москва, , 10:20 — REGNUM Заявление руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка о том, что работодатели Москвы могут организовать новогодние корпоративы при соблюдении противоэпидемических мер, вызвало критику со стороны пользователей сети.

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«Все эти разрешения на корпоративы, одним махом перечеркнут все ограничения. Никто на корпоративах не будет соблюдать никаких рекомендаций. Всё это не для людей, а для ресторанного бизнеса. Получите ещё больше Ковида, после празднований Нового года», — написал пользователь Andreev A.

Многие отнеслись с пониманием к той ситуации, в которой оказались представители ресторанного бизнеса. Тем не менее, граждане пришли к выводу, что пандемия создаёт очень много опасности для жизни и здоровья граждан, чтобы разрешать заведениям впускать к себе людей в новогодние праздники.

«Очень непростая ситуация, с одной стороны общепит очень сильно пострадал, много разорилось. И сейчас спад по выручкам. Банкеты новогодние — это всегда основная максимальная выручка в ресторанах, отнять ее — пустить по миру оставшихся рестораторов. Но, лично моё мнение — не то сейчас время, чтобы по кабакам ходить», — поделился Жора А.

Другие же наоборот, высказали своё несогласие с ограничениями: они имеют малоэффективный характер, ведь празднование, так или иначе, перемещается в квартиры людей, где ограничительные меры уже мало кто будет соблюдать.

«И что это даст? Такое же массовое собрание людей, которое потом массово перетечет к кому-то в квартиру или на дачу. Плюс в машинах будут ехать битком, ведь никто не хочет быть за рулем и переплачивать за такси», — написал Иванов И.

Нашлись и те, кто не нашёл логики в организованном комендантском часе для заведений. Граждане указали на то, что в вечернее и ночное время количество людей, которые находятся вне дома и так мало, чтобы запрещать им посещать кафе, бары или рестораны.

«Да сколько людей ходят ночью? Что за бред с этим комендантским часом? Какой смысл разрешать всем ездить в метро в толкучке, не разделив потоки, но при этом несчастные 2 с половиной коленкам запретить ночью собираться, когда, по-сути, большая часть города спит? Как это вообще работать должно?», — задаётся вопросом Alex A.

Напомним, 13 ноября руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил о том, что работодатели Москвы могут организовать новогодние корпоративы при соблюдении противоэпидемических мер.