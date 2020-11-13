Сеул, , 04:19 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 191 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что среди новых случаев 162 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в Южную Корею из-за рубежа. Отмечается, что такой резкий рост числа зараженных наблюдается в стране впервые с 4 сентября.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее составляет 28 133. Также за минувшие сутки в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее выросло до 488 человек.