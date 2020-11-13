Хух-Хото, Китай, , 04:08 — REGNUM Овцы, пожертвованные Монголией Китаю в знак солидарности борьбы с COVID-19, едут в столицу провинции Хубэй город Ухань, сообщает 12 ноября агентство Синьхуа.

Десять контейнеровозов с первой партией овец, пожертвованных Монголией, выехали из пограничного города Эрэн-Хото во Внутренней Монголии на севере Китая утром по местному времени 12 ноября. Разделанные бараньи туши были помещены в упаковки с надписью «овцы, пожертвованные Монголией».

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в февралепосетил Китай во время критической фазы борьбы с эпидемией нового коронавируса в стране и пообещал пожертвовать 30 тыс. овец Уханю в знак солидарности в его борьбе.

С 22 октября партии пожертвованных овец начали прибывать в Эрэн-Хото, где они проходят карантинную инспекцию, после чего забиваются и обрабатываются. К настоящему моменту уже 27,1 тыс. овец прибыли в Эрэн-Хото.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Монголии пожертвовал Китаю 30 тыс. овец в знак солидарности