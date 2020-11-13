Лхаса, Китай, , 04:00 — REGNUM Большой Каньон Ярлунг Цангпо в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, известный как самый глубокий в мире каньон, глубина которого достигает 6009 метров, был зарегистрирован в качестве туристической достопримечательности Китая высшего уровня 5А, сообщает агентство Синьхуа.

Каньон протяженностью 504,6 км, расположен в уезде Мэнлинг городского округа Ньингчи вдоль низовьев реки Ярлунг Цангпо. Он также известен как самый длинный каньон мира.

Большой Каньон Ярлунг Цангпо еще в 2010 году получил статус туристической достопримечательности уровня 4А. В 2019 году туристический объект принял 456 тыс. туристов, которые обеспечили суммарную выручку в размере 100 млн юаней (около $15,1 млн).

В 2015 году компания Tibet Tourism Co., Ltd. вложила 329 млн юаней и продолжила совместно с властями уезда Мэнлинг улучшать достопримечательность, создавая новые сооружения.

В настоящее время в Тибете есть пять национальных туристических достопримечательностей уровня 5А, включая Дворец Потала, храм Джокханг, монастырь Ташилхунпо и озеро Басум.