Тегеран, , 08:13 — REGNUM Около 457 человек в Иране умерли в результате заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари 12 ноября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от коронавируса (COVID-19) скончался 40 121 гражданин. Она подчеркнула, что 541 566 человек из общего числа 726 585 человек, инфицированных смертельным вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Далее пресс-секретарь заявила, что за последние 24 часа в Иране было выявлено 11 517 новых случаев заражения.

Вспышка опасного коронавируса (COVID-19) поражает мир уже несколько месяцев, требуя коллективной кампании международного сообщества по пресечению угрозы, которую представляет для человечества эта пандемия.