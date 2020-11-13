Токио, , 03:13 — REGNUM Ситуация с коронавирусной инфекцией в Японии не требует введения режима чрезвычайного положения, заявил глава японского правительства Ёсихидэ Суга в ходе беседы с журналистами.

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Он подчеркнул, что аналогичного мнения придерживаются и эксперты в области здравоохранения. Суга также заявил, что правительство не намерено сворачивать программы по развитию внутреннего туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Японии за сутки выявили 1634 случая заражения коронавирусом нового типа — рекордное число зараженных с начала пандемии. При этом ряд экспертов в Японии начал говорить о третьей волне коронавирусной инфекции в стране.

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