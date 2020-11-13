Красноярск, , 03:28 — REGNUM В пятницу, 13 ноября, в Красноярске будет облачно, временами небольшие осадки, гололедица, температура воздуха —1… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:50 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 13 на 14 ноября ожидается до —7 °C. Без осадков.

Скорость северо-западного ветра 5−10 м/с, на порывах до 15−20 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В субботу, 14 ноября, в Красноярске до —2 °C днём и до —9 °C ночью. Без осадков.

В воскресенье, 15 ноября, в Красноярске ожидается до —3 °C днём. Ночью — до —9 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 13 ноября в центральных и южных районах Красноярского края порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с, на дорогах гололедица.

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