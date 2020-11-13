Сараево, , 02:36 — REGNUM Босния и Герцеговина 12 ноября заказала 1 232 000 доз потенциальной вакцины против коронавируса для прививания 20% населения. Средняя цена за дозу вакцины составила 10,55 доллара США. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Вакцина будет поставляться, согласно соглашению между Боснией и Герцеговиной и глобальным альянсом вакцин о приобретении прививок для жителей страны. На основе того же принципа было также подписано соглашение о совместном государственном приобретении медицинского оборудования.

После подписания данного контракта с глобальным альянсом вакцин, Босния и Герцеговина стала одной из первых стран мира, которые приобрели вакцину против COVID-19.