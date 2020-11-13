Пекин, , 02:09 — REGNUM Национальная администрация культурного наследия начала с 11 ноября опрос общественного мнения касательно проекта закона по защите культурного наследия, сообщает агентство Синьхуа.

Новая редакция закона добавляет еще один раздел, касающийся надзора и инспекции культурного наследия, который включает дательные пункты, касающиеся ответственности правительства, интенсификацию национальных инспекций и имплементацию системы противодействия угрозам культурному наследию, среди прочих аспектов.

Согласно новой ревизии, управление культурного наследия при Госсовете КНР будет проверять работу региональных органов власти по охране культурного наследия, а также следить за крупными уголовными делами и авариями с сфере безопасности, связанными с культурным наследием.

Ревизия также требует, чтобы региональные органы власти выше уездного уровня учитывали эффект охраны культурного наследия при оценке работы соответствующих подчиненных подразделений и правительств на более низких уровнях.