Белград, , 01:49 — REGNUM Законопроект о штрафах за нарушение эпидемиологических правил принял сербский парламент (Народная скупщина), сообщается на сайте законодательного органа.

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Инициативу поддержали 189 депутатов, а один — высказался против. Закон вступит вс илу после публикации в государственных изданиях.

В случае нарушения физлиц ждет штраф 5 тысяч динаров (€42) за несоблюдение мер личной защиты. Ответственных за обеспечение такой защиты ждет взыскание 30 тысяч динаров (€254). Юрлицам угрожает штраф 300 тысяч динаров (€2 540), а предпринимателям — 150 тысяч динаров (€1 270).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября премьер-министры Сербии, Албании и Северной Македонии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в борьбе с пандемией.

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