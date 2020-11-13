Любляна, , 01:28 — REGNUM В Словении 12 ноября приняли ряд новых ограничений, чтобы попытаться предотвратить распространение коронавируса. Данные меры будут действовать в течение следующих двух недель. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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С 13 ноября в Словении будет прекращено движение общественного транспорта и введён запрет на любое собрание людей, не являющихся членами одной семьи или общего домохозяйства. Будут закрыты и все магазины, в которых не продаются предметы первой необходимости.

Обучение в школах Словении по-прежнему проводится дистанционно. Теперь будут закрыты детские сады.

Также правительством Словении было принято решение об отмене права на выезд за границу. Те, кто вернётся из заграничной поездки, должны будут находиться на карантине и сдать ПЦР-тест. Аналогичное требование касается и тех, кто имеет недвижимость, судно или землю за рубежом.

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