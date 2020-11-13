Лондон, , 01:12 — REGNUM Обязательный карантин, который должны в течение двух недель проходить все въезжающие в Великобританию, будет отменен в отношении нескольких стран, сообщил британский министр транспорта Грант Шэппс на своей странице в Twitter.

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Речь идет о путешественниках из ОАЭ, Катара, Чили, Исландии, Камбоджи, Лаоса, Бахрейна, а также с британской заморской территории Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

При этом для пребывающих из Греции, за исключением ряда греческих островов, требование о карантине будет вновь введено. Решение вступает в силу с 14 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября в Великобритании был объявлен общенациональны локдаун из-за пандемии коронавируса нового типа.

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