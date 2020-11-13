Афины , , 01:10 — REGNUM В Греции за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — более 3 тысяч человек, сообщает пресс-служба греческого министерства здравоохранения.

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По его данным, за 12 ноября в стране выявили 3316 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на греческой территории достигло 66 637.

За прошедшие сутки в Греции скончались 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это также рекордный для страны показатель по число летальных исходов за одни сутки с начала пандемии. Всего в Греции жертвами осложнений COVID-19 стали 959 человек.