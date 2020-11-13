Подгорица, , 01:05 — REGNUM Государственный секретарь министерства устойчивого развития и туризма Черногории Дамир Давидович на пресс-конференции 12 ноября заявил, что нынешний туристический сезон стал самым нерентабельным за всю многие годы из-за пандемии коронавируса. Он добавил, что спад в сфере туризма Черногории составил 86%. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Я надеюсь, что следующий год будет намного лучше, чем этот», — выразил надежду Йовович.

Затронув реализацию третьего правительственного пакета финансовой поддержки граждан и экономики для смягчения последствий пандемии коронавируса в размере 50 миллионов евро, Йовович отметил, что перераспределение кредитов идет по плану, в то время как дальнейших процесс с трудом продвигается или вообще приостановлен.

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«Нам нужно найти способ добраться до средств, выделяемых правительством через кредиты Европейского инвестиционного фонда, чтобы туризм пережил предстоящую тяжелую зиму, — подчеркнул Йовович.