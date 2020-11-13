Сантьяго, , 00:36 — REGNUM Решение снять запрет на въезд иностранцам с 23 ноября на территорию Чили приняли власти страны, сообщается на сайте чилийского правительства.

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Въезжать путешественники смогут только через один пункт — Международный аэропорт Сантьяго. Через другие объекты въезд будет по-прежнему запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чили продлили до конца 2020 года режим чрезвычайной ситуации в стране из-за пандемии.

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