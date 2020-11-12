Лиссабон, , 23:46 — REGNUM Правительство Португалии объявило о расширении ночного комендантского часа и ограничений на выходные дни ещё на 77 районов, 12 ноября сообщает агентство Reuters.

«Ситуация серьезная и более критическая, чем то, что мы испытали во время первой волны пандемии» , — заявил премьер-министр Антониу Кошту на пресс-конференции.

Комендантский час в «карантинных» районах Португалии действует, а с 23:00 до 5:00. По выходным запреты действуют с 13:00 до 5:00.

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