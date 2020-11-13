Приштина, , 00:30 — REGNUM В четверг, 12 ноября, правительство Косово одобрило пакет из 30 мер, направленных на ограничение распространения коронавируса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новые ограничения вступят в силу уже в пятницу, 13 ноября, в 18:00, и будут дейтствовать до принятия нового постановления правительства, отменяющего его. Пересмотр постановления будет осуществляться каждые две недели.

Косово разделяется на три зоны в соответствии с эпидемиологическим положением. В «зеленую» зону войдут муниципалитеты, где на 100 тысяч жителей приходится менее 75 заражений в неделю, в «желтую» — от 76 до 150 заражений на 100 тысяч жителей. В «красную» зону войдут муниципалитеты, где на 100 тысяч жителей приходится свыше 150 заражений. В «красных» зонах, к которым относится столица — Приштина, будут введены самые строгие ограничения.

В настоящий момент в Косово ежедневно выявляется свыше 700 новых носителей коронавируса.

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