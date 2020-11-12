Женева, Швейцария, 12 ноября 2020, 23:33 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире приближается к 52 млн, сообщает 12 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По данным, опубликованным на официальном сайте ВОЗ, на сегодняшний день в мире зафиксировано более 51,848 млн случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в мире выявлено свыше 579 тыс. новых зараженных.
Общее число умерших пациентов с диагнозом COVID-19 превысило 1,28 млн.
Первое место в мире по зафиксированным случаям заражения принадлежит Северной и Южной Америке с общим числом зараженных 22,203 млн человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Франция «взяла под контроль вторую волну» коронавируса — эксперты