Париж, , 23:30 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 42 960 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 418 пациентов.

Работа коммунальщиков в Анси, Франция International Labour Organization ILO

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Об этом в четверг, 12 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 32 654 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,898 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что правительство страны не будет снимать «антикоронавирусные» ограничения «как минимум ближайшие две недели».

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