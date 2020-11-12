Лондон, , 23:13 — REGNUM В Великобритании зафиксировали 563 новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за сутки, 12 ноября передает Sky News.

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Суточное число смертей пациентов с коронавирусом незначительно снизилось по сравнению с прошлым днём, когда было зарегистрировано 595 смертей.

Жертвами COVID-19 с начала эпидемии стали 50 982 жителя Великобритании. Общее число случаев коронавирусной инфекции в королевстве составляет 1 290 195.

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