Роквилл, США, , 23:11 — REGNUM Издательская компания Bethesda назвала дату релиза будущей игры Deathloop. Об этом 12 ноября сообщил портал DSOgaming.

Она выйдет в продажу 21 мая 2021 года. Стоит отметить, что Bethesda пока не назвала системные требования Deathloop, разработкой которой занимается французская студия Arkane, известная благодаря таким хитам, как Arx Fatalis, Dishonored и Prey.

Сюжет Deathloop расскажет о том, как несколько героев попали в ловушку временной петли на таинственном острове Блэкриф. Вырваться из этой ловушки они могут лишь убив восемь ключевых персонажей до того, как закончится очередной день, иначе они вновь вернутся во времени к его началу.

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