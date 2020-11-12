Белвью, США, , 22:52 — REGNUM Очередное обновление игры Half-Life: Alyx для гарнитур виртуальной реальности добавило в игру аудиокомментарии разработчиков. Об этом 12 ноября сообщил портал Game Rant.

Для включения этой функции геймерам нужно будет завести новый файл сохранения. Valve предупредила, что игрокам, которые ещё не проходили Half-Life: Alyx, пока лучше не включать эту функцию, поскольку в репликах создателей игры присутствуют спойлеры. Отмечается, что, таким образом, в Half-Life: Alyx добавили около трёх часов аудио, комментарии «разбросаны» по 147 локациям.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава ValveГейб Ньюэлл признался в том, что компания неоднократно пыталась создать третью часть Half-Life. Он сообщил, что каждый раз разработчики приходили к выводу, что у них получается «неинтересная игра».

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