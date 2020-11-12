Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Функция стазиса, которая появилась в многопользовательской игре Destiny 2 с выходом дополнения Beyond Light привела режим сражения между игроками Crucible в состояние хаоса. Об этом 12 ноября сообщил портал Kotaku.

Геймеры могут получить эту способность после прохождения основной сюжетной кампании Beyond Light. Stasis позволяет замораживать толпы противников, а затем разбивать их на множество осколков. Многим игрокам не понравилось то, что эта функция внесла в PvP-режим, поскольку много раз за мачт они рискуют быть замороженными, после чего могут лишь наблюдать за своей смертью.

Игроков особенно раздражает то, что они не просто застывают на несколько секунд, что в PvP-режиме является «вечностью», игра при этом предлагает им «вырваться» из плена стазиса, для чего нужно быстро нажимть на кнопку. В итоге геймеры сильно нервничают, при этом мало какому персонажу удаётся остаться в живых.

Напомним, релиз Beyond Light состоялся 10 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что PvP-режим Crucible выдаёт на новых консолях PlayStation 5 и Xbox Series X производительность 120 FPS (кадров в секунду).

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