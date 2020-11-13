Тирана, , 00:08 — REGNUM В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что архиепископ Тиранский Анастас Янулатос (грек по национальности) был направлен военным самолетом в Афины после получения положительного результата теста на коронавирус.

Архиепископ Анастас Янулатос Υπουργείο Εξωτερικών

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, на данный момент иерарх проходит интенсивный курс терапии в больнице «Evangelismos». Его состояние стабильно, симптомы проявились в легкой форме.

В тот же день журналистам стало известно, что кардинал Джордж Френдо, архиепископ Тиранский и Дурреский, также заразился коронавирусом. На данный момент Френдо находится под медицинским наблюдением. Вечером 11 ноября кардинал был положен в госпиталь в связи с осложнениями работы дыхательной системы.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В 11 ноября в отдельных регионах страны действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 410 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Министр экономики Албании заразилась коронавирусом