Вашингтон, , 21:40 — REGNUM Sony подтвердила, что адаптеры PlayStation VR, которые необходимы для подключения гарнитуры виртуальной реальности к новой консоли PlayStation 5, будут поставляться в каждой упаковке с копией игры Iron Man VR. Об этом 11 ноября сообщила официальная Twitter-страница PlayStation.

Компания отметила, что адаптеры начнут вкладывать в упаковки в конце нояря 2020 года. Издание Game Rant отметило, что владельцам PlayStation VR и PlayStation 5 лучше пока не покупать игру и подождать до декабря 2020 года, чтобы гарантированно получить адаптер, поскольку сейчас этих устройств пока нет в продаже и неизвестно, когда Sony начнёт рассылать их бесплатно.

О том, что для работы PlayStation VR с новой консолью PlayStation 5 потребуется специальный адаптер ИА REGNUM сообщило в октябре 2020 года. С его помощью владельцы гарнитуры смогут подключить камеру PlayStation 4 к PlayStation 5.

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