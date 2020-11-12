Йошкар-Ола, , 21:36 — REGNUM В настоящее время в аптеках ряда регионов страны наблюдается дефицит по некоторым лекарственным препаратам. Речь об этом шла в ходе заседания правительства Марий Эл.

Аптека Григорий Фадеев 2018 © ИА Красная Весна

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По словам глава регионального минздрава Марины Паньковой, основными причинами такой ситуации является повышенный спрос среди населения и сбои в системе маркировки.

В аптеках республики особо отмечается дефицит противовирусных средств. По поставке дефицитных позиций ведется работа с дистрибьюторами и производителями. Все необходимые заявки направлены в адрес Минздрава и Минпромторга России в установленные сроки.

Министр обратилась к главе Марий Эл Александру Евстифееву, попросив о дополнительном выделении средств республиканского бюджета на закупку данных лекарственных препаратов.

Евстифеев отметил, что на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся в амбулаторных условиях, из республиканского бюджета дополнительно выделен 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марий Эл получила из федерального бюджета 25,5 млн рублей на препараты, необходимые для лечения пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях. По словам замглавы минздрава республики Татьяны Королевой, до конца текущего года лекарства должны получить 3246 человек. «То есть для лечения одного пациента предусмотрено препаратов на сумму чуть больше 7,5 тыс. рублей», — добавила она.