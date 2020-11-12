Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Разработчики видеоигр на основе Roblox вынуждены будут заплатить за использование культового звук, который хорошо знаком всем поклонникам проекта. Об этом 12 ноября сообщил портал Kotaku.

Стало известно, что Roblox Corporation заключила соглашение с Томми Талларико (генеральный директор Intellivision Entertainment) — автора звука, который издаётся в играх на базе Roblox в момент смерти персонажей. В уточняющем комментарии разработчики отметили, что за использования звука должны будут платить создатели игр, а не обычные геймеры.

Разработчики, использовавшие этот звук в своих Roblox-проектах, должны будут заплатить 100 Robux (валюта платформы), что составляет около $1. Отмечается, что Талларико займётся созданием других платных звуков для библиотеки платфомы.

По имеющейся информации, в 2019 году Томми Талларико заметил сходство этого звука Roblox с тем, который он создал в 2000 году для игры под названием Messiah. Этот звук стал основой для появления множества интернет-мемов.

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