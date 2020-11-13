Москва, , 09:15 — REGNUM Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что столичные власти не запрещают жителям гулять по улицам в Новый год, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 12 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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"Вот тут и начнется экономический разрыв. НГ корпоративов нет, НГ оформления и фестивалей нет, концертов нет, люди последние не тратят, если не тратят, то кредитов не берут, организации, прикормленные администрацией — отомрут, возле них помрет остальной планктон. От скуки и хандры слабые запьют, сильные потратят деньги на ремонт. Выживут строительные магазины, аптеки, вино-водка, еда», — поделился мнением Алексей В.

Многие отметили, что несмотря на то, что власти Москвы разрешили горожанам отметить Новый год на улице, тем не менее, они добавили, что весь бизнес, который завязан на праздновании данного события, понесён огромные потери из-за ограничений. Помимо прочего, страдают и обычные граждане, которые намеревались отдохнуть за пределами своей квартиры.

«Народ в России небогатый. Многие стараются детям устроить праздник, свозить их в столицу на НГ. А так как денег особо нет, тарифы на бронь отелей и цены на билеты выбирают самые дешёвые. А это невозмещаемые тарифы. Таким образом, люди сейчас лишились последних денег на праздники и никто им ничего потраченного не вернёт. Собянину и ему подобным лицам говорить об этом бесполезно», — пишет Артём Н.

Отдельные пользователи указали на то, что введенные ограничения носят абсурдный характер. Они отметили, что, к примеру, в детских садах предлагается детям провести новогодний праздник на улице.

«А на каком основании в детских садах Москвы запрещают праздники? Собираем в музыкальный зал по одной группе, все дети, бывшие в контакте, не допускаются к посещению (списки постоянно обновляют), Дед Мороз свой сотрудник, Снегурка тоже, так нет! Вы представьте себе, предлагают праздновать на улице! Это при наших-то непредсказуемых погодных условиях — — то ли будет снег, то ли нет, а может дождь, вот удовольствие шлёпать по лужам. Петь на улице детям нельзя, стихи читать тоже, подарки сладкие нельзя, нормальный Новый год?! Дети чем виноваты?!», — пишет Ирина А.

Нашлись и те, кто не нашёл логики в запретах властей Москвы на фоне того, как прошло празднование Хеллоуина.

«Массовых гуляний не будет? А где вы были две недели назад? Почему не запрещали празднование Хеллоуина? Это что, более нужный праздник для Россиян, чем встреча Нового года?», — задаётся вопросом Людмила Р.

Напомним, 12 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не запрещают жителям гулять по улицам в Новый год.