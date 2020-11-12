Йошкар-Ола, , 20:55 — REGNUM В Марий Эл в связи со сложной эпидемиологической обстановкой вводятся дополнительные ограничения, касающиеся студентов и школьников. Соответствующие изменения внес в указ о режиме повышенной готовности глава республики Александр Евстифеев.

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Так, в период с 16 ноября по 6 декабря учащиеся 1−4 классов отправляются на каникулы. Школьники с 5 по 11 класс, а также обучающиеся колледжей и техникумов, спортсмены на этапе начальной подготовки на этот же срок переводятся на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона продлил режим повышенной готовности до 15 января 2021 года. С 16 ноября по 15 января жители республики старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию по месту проживания. Граждане этой категории могут посещать больницу, аптеку, магазин, а также занятия спортом.

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