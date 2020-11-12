Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Владельцы PalYstation 5 обнаружили, что консоль имеет скрытый веб-браузер. Об этом 12 ноября сообщил портал Ars Technica.

Издание отмечает, что доступ к этой функции можно получить с помощью совершения ряда действий. Для этого владельца PS5 нужно открыть руководство пользователя, затем перейти в Twitter при помощи логотипа, расположенного в левом верхнем углу.

После этого геймеры могут зайти на платформу соцсети и уже оттуда выйти в интернет. Стоит отметить, что они не смогут вводить URL-адреса, однако получат возможность переходить на сайты через ссылки в Twitter.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры смогли запустить игры сервиса PS Plus Collection на консоли PS4. Стоит отметить, что для этого им прежде нужно активировать их на консоли PlayStation 5.

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