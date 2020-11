Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Sony вскоре может купить студию Bluepoint Games, занимавшуюся разработкой ремейка игры Demon's Souls для PlayStation 5. Об этом 12 ноября собщил портал Wccftech.

Соответствующую информацию на форуме ResetEra опубликовал пользователь, известный под ником MarsipanRumpan. Инсайдер сообщил, что следка между Sony и Bluepoint Games скоро будет заключена и компании объявят об этом в ближайшее время.

Он отметил, что разработка ремейка Demon's Souls была своего рода «последним испытанием», по итогу которого Sony должа была принять решение о слиянии. MarsipanRumpan добавил, что Bluepoint Games, по видимому, надеется после этого создать свою оригинальную франшизу.

Редакция Wccftech отметила, что к сведениям MarsipanRumpan пока стоит отнестись критически, поскольку другие источники не подтвердили эту информацию.

Напомним, кроме ремейка Demon's Souls студия Bluepoint Games выпустила ремейки игр Gravity Rush и Shadow of the Colossus. Геймеры также знают её по работе над проектами Uncharted: The Nathan Drake Collection и Metal Gear Solid HD Collection.

