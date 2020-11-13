Москва, , 00:00 — REGNUM Торжественная церемония вручения XVIII премии города Москвы в области медицины состоится 13 ноября. Объявление победителей пройдет в рамках онлайн-трансляции.

В 2020 году выдвинуто рекордное количество работ — в общей сложности 95 научных проектов. Размер премии был увеличен до 3 млн рублей каждой команде-победителю.

Отметим, что премия Москвы в области медицины ежегодно вручается авторским коллективам за уникальные, отличающиеся новизной и оригинальностью клинические и управленческие методики, которые были получены в ходе научных исследований и внедренные в практику московского здравоохранения.

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