Подгорица, , 20:24 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что к вечеру 12 ноября в стране умерли восемь человека, у которых ранее диагностировали коронавирус.

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Также было проведено 1758 тестов на новый коронавирус, среди которых было зарегистрировано 643 положительных.

За сутки выздоровели 246 пациентов, а общее число активных случаев составляет 8356.