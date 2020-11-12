Йошкар-Ола, , 20:14 — REGNUM В Марий Эл в очередной раз продлен режим повышенной готовности. Соответствующие изменения внес в указ о начале действия особого режима глава республики Александр Евстифеев.

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Так, режим продлен по 15 января 2021 года.

Пожилые жители республики в возрасте от 65 лет обязаны до этой даты соблюдать самоизоляцию по месту проживания.

«Выходить из дома можно в магазин, аптеку, больницу, для занятия спортом», — уточнили в пресс-службе правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 ноября в республике выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 47 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6667 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 5535 жителей Марий Эл. 73 человека скончались от последствий заражения коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1059 человек, из них 353 человека госпитализированы. При этом в инфекционных стационарах республики лечение получают всего 1144 человека, из них 1127 граждан лечатся от пневмонии.

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