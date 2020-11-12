Неаполь, Италия, , 20:12 — REGNUM В госпиталях Неаполя происходят «невероятные вещи», а ситуация сложна настолько, что напоминает «военные сцены», заявил в четверг, 12 ноября, советник министра здравоохранения Италии Вальтер Риччарди.

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Неаполь, как и целый ряд других городов и регионов, считающихся сейчас «желтой зоной», уже давно пора было объявить зоной «красной», ужесточив ограничения, уверен эксперт.

Местные власти в ряде регионов Италии, согласно распространенному мнению, препятствуют изменению категорий и ужесточению ограничений из-за того, что опасаются экономического коллапса.

По данным на 12 ноября, в Италии умерли 43 589 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 636 (днем ранее — на 623). Выздоровели 387 758 человек, за сутки этот показатель увеличился на 15 645 (днем ранее — на 9 090). Число подтвержденных носителей выросло на 37 978 (днем ранее — на 32 961). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 066 401.

В настоящее время заражены 635 054 человека (на 21 696 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 53 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.