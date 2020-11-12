Рим, , 20:03 — REGNUM По данным на вечер четверга, 12 ноября, в Италии умерли 43 589 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 636 (днем ранее — на 623), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Выздоровели 387 758 человек, за сутки этот показатель увеличился на 15 645 (днем ранее — на 9 090).

Число подтвержденных носителей выросло на 37 978 (днем ранее — на 32 961). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 1 066 401.

В настоящее время заражены 635 054 человека (на 21 696 больше, чем днем ранее), что является самым высоким показателем за все время эпидемии. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) снова стало расти в начале августа 2020 года. С этого времени оно увеличилось в 53 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.