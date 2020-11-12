Москва, , 19:58 — REGNUM Амбулаторные центры диагностики и лечения COVID-19 появятся в регионах России, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации 12 ноября.

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Соответствующий приказ опубликован Минздравом РФ:

«Организовать амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Рекомендовано осуществлять взаимодействие этих амбулаторных центров с медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, а также скорую помощь.

Центры рекомендуется оснастить автомобильным транспортом для доставки больных, врачей, а также биоматериалов и медикаментов.

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