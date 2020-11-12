Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Журналисты портала DSOGaming протестировали производительность ПК-версии игры Godfall. Результаты исследования были опубликованы 12 ноября на сайте издания.

Эксперты сообщили, что использовали ПК, оборудованный процессором Intel i9 9900K, 16 гигабайтами оперативной памяти (DDR4, 3600 МГц). В тестах участвовали видеокарты Radeon RX580 и RX Vega 64 от AMD, и Geforce RTX 2080 Ti, GTX 980Ti и GTX 690 от Nvidia.

Они пришли к выводу, что Godfall «может без проблем работать на процессорах старого поколения», например, Intel i7 4930K смог обеспечить стабильные 60 FPS (кадры в секунду) как при разрешении 1080p, так и при 1440p.

Корреспонденты DSOGaming пришли к выводу, что при разрешении 1080p и настройках Epic геймерам нужно будет как минимум использовать видеокарты GTX 980 Ti или Radeon RX Vega 64.

При 1440p обе эти видеокарты не смогли обеспечить производительность, нужную для комфортной игры, с этой задачей справилась только RTX 2080 Ti. Однако даже она не смогла выдать стабильные 60 FPS при разрешении 4K.

Напомним, релиз Godfall на PlayStation 5 и ПК состоялся сегодня, 12 ноября 2020 года. Игра выполнена в жанре экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера).

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