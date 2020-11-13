Москва, , 07:20 — REGNUM В Москве создан онлайн-ресурс, который объединяет 18 детских технопарков города. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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"Ресурс познакомит всех желающих с городской системой дополнительного образования, поможет школьникам подобрать интересную и перспективную сферу для самореализации, найти ближайший детский технопарк и записаться на занятия. Сейчас они проводятся онлайн», — отметила Наталья Сергунина.

Онлайн-платформа содержит большое количество вебинаров. Помимо этого, на ней публикуются профильные новости и анонсы ближайших образовательных и профессиональных программ. Также на площадке предусмотрен стандартный функционал — рекомендации мероприятий на основе прошлых запросов и поиск по различным фильтрам, например, по профессиональному направлению, возрасту и дате.

Детские технопарки Москвы созданы для профессиональной ориентации детей и подростков от семи до 18 лет. Ежегодно в них обучается свыше 150 тысяч школьников.

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